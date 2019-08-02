قال مدیر عام شرطة محافظة أبین العمید علي الكازمي، الأمن والاستقرار عاد إلى مدیریة المحفد في أبین، عقب تنفیذ عناصر إرهابیة
عملیة جبانة وغادرة استهدفت معسكر المحفد وأدت إلى استشهاد وجرح عدد من الجنود.
وأكد الكازمي في تصریحات لوكالة الأنباء الیمنیة (سبأ)" إن قوة أمنیة مشتركة بإسناد من طیران التحالف نفذت حملة أمنیة مشتركة
ودخلت المحفد وشرعت بملاحقة العناصر الإرهابیة التي لجأت للفرار باتجاه الجبال".
وشارك في الحملة قوات أمن أبین والقوات الخاصة والجیش والشرطة العسكریة والنجدة وبإسناد وتعاون قوات التحالف.
ودعا مدیر عام شرطة المحافظة، كافة أبناء ابین إلى مساندة القوات الأمنیة والعسكریة والتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابیة الجبانة
والغادرة للمساهمة بالحفاظ على الأمن والسكینة العامة وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار في أبین.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة أمنیة مشتركة بإسناد جوي من التحالف تلاحق العناصر الارهابیة في المحفد بأبین لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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