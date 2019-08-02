شكرا لقرائتكم خبر عن بيان صادر عن قيادة المقاومة الوطنية حراس الجمهورية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدانت المقاومة الوطنية (حراس الجمهورية ) استمرار تحالف الارهاب والكهنوت في اراقة الدم، واخرها ماشهدته عدن من عمليات ارهابية .

وتعبر قيادة المقاومة الوطنية عن أحر تعازيها لاسر الشهداء بهذا المصاب الجلل الذي ادى الى استشهاد العشرات وعلى رأسهم العميد منير اليافعي ابو اليمامة.

كما تدين المقاومة الوطنية محاولة تحالف الارهاب والكهنوت تاجيج الصراعات كهدف اساسي للعمليتين، وكانه لم يكن المقصود فقط قتل الجنود بل استخدامهم في تحريض متعدد تسعى فيها قوى الشر وعلى رأسها مليشيات الحوثي الارهابية اثارة معارك جانبية بين كل الاطراف والقوى المناهضة للارهاب والكهنوت.

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وتجددالمقاومة الوطنية التاكيد على ان معركتها هي شمالا في الطريق الى تحرير صنعاء وصعدة، ومع تقديرها لكل الدعم الشعبي والسياسي الجنوبي في هذه الحرب التي توحدت فيها المنطقة برمتها ضد الارهاب والكهنوت..

فانها لم تعد بحاجة لأي وجود عسكري في عدن، وقد انتقلت كل قواتها الى الحديدة حيث تتواصل حرب اليمنيين جميعا ضد الحوثي.

ان محاولات التحريض و الاصطياد في الماء العكر لادوات تحالف الارهاب والكهنوت هو استمرار في الحرب ضد عدن وهو يستهدف كل مناهضي المشروع الكهنوتي الحوثي والارهاب.

تؤكد المقاومة الوطنية أن حفظ أمن عدن وكل الجنوب هدف سامي يدعم الهدف الاكبر لنا جميعا شمالا وجنوبا في جهادنا من أجل استعادة الدولة وعاصمتها المختطفة صنعاء.