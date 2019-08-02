تراند اليوم : عاجـل : القوات الأمريكية المتواجده في السعودية تحت النار .. اول هجوم مباغت يثير فزع المارنز ..ما الذي يحدث الآن في الدمام ؟

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـل : القوات الأمريكية المتواجده في السعودية تحت النار .. اول هجوم مباغت يثير فزع المارنز ..ما الذي يحدث الآن في الدمام ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في تطور غير مسبوق، أعلن الحوثيون استهداف موقع عسكري سعودي في مدينة الدمام على ساحل الخليج شرقي السعودية بصاروخ بالستي.

وما يميز هذه العملية عن العمليات السابقة لإطلاق الصواريخ على مختلف المواقع في السعودية أثناء النزاع في اليمن، هو أنه تم إطلاق صاروخ لمثل هذه المسافة البعيدة لأول مرة، حيث كانت الرياض في وقت سابق أبعد ما وصلت إليه صواريخ الحوثيين.

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ويشار إلى أن المسافة بين الدمام وأقرب نقطة منها بشمال اليمن، حيث معقل الحوثيين، تبلغ نحو 1200 كلم، والمسافة بين الدمام وصنعاء أكثر من 1300 كلم.

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المسافة بين صنعاء في اليمن والدمام

القواعد العسكرية بالقرب من المسار المفترض للصاروخ

قاعدة الملك خالد الجوية: تقع هذه المنشأة التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية بالقرب من مدينة خميس مشيط شرقي أبها في منطقة عسير جنوب غربي المملكة. وهي إحدى القواعد التي تنطلق منها طائرات التحالف العربي المشاركة في العملية العسكرية ضد الحوثيين.



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موقع قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط

مجمع قرية إسكان للقوات الجوية: يقع على بعد 20 كلم جنوب شرقي الرياض، وهو يستضيف البعثة العسكرية التدريبية الأمريكية لتدريب العسكريين السعوديين.



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مجمع قرية إسكان للقوات الجوية

قاعدة الأمير سلطان الجوية: تتبع للقوات الجوية الملكية السعودية، وتقع جنوب شرقي مدينة السيح بمحافظة الخرج. وحسب تقارير إعلامية أمريكية فقد بدأت الولايات المتحدة في يونيو الماضي بإعادة قواتها إلى هذه القاعدة التي استخدمت من قبل الجيش الأمريكي في وقت سابق خلال عملياته العسكرية في الخليج والعراق، والتي انسحبت منها القوات الأمريكية قبل أكثر من 15 عاما.



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قاعدة الأمير سلطان الجوية

وحسب التقارير، فإن هناك عدة مئات من العسكريين الأمريكيين في الوقت الراهن، وهم يقومون بتحضير القاعدة لنشر القوة الأساسية. ويشار إلى أن الانتشار العسكري في هذه القاعدة سيكون دفاعيا مع أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي.

قاعدة الملك عبد العزيز الجوية (مطار الظهران الدولي سابقا): تستخدمها القوات الجوية الملكية السعودية وتقع في مدينة الظهران على بعد 25 كلم من الدمام في المنطقة الشرقية، وهي تستضيف مركز الحرب الجوي لتدريب العسكريين السعوديين.



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قاعدة الملك عبد العزيز الجوية

جدير بالذكر أن الحوثيين أعلنوا عقب إطلاق الصاروخ أنهم سيكشفون قريبا عن تفاصيل العملية ومواصفات الصاروخ الذي تم إطلاقه على الدمام.

من جهة أخرى، لم يصدر أي تعليق رسمي عن السعودية ولا عن التحالف العربي الذي تقوده، بشأن إطلاق الصاروخ على الدمام.