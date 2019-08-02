تراند اليوم : الصحافي فتحي بن لزرق.. يرد على احراق بسطات ابناء المحافظات الشمالية في عدن.. شاهد ماذا قال؟

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الصحافي فتحي بن لزرق.. يرد على احراق بسطات ابناء المحافظات الشمالية في عدن.. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال الصحافي فتحي بن لزرق في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه هناعدن ان #كلمة_حق

ليس من الصواب في "عدن" الاعتداء على العامل الشمالي المسكين .

يدركون وندرك جليا ان هؤلاء ليس لهم من الأمر شيء.

هذا مواطن جارت عليه الظروف وترك قريته بعد لقمة عيشه .. وتابع قائلا لايعرف من الحياة لا حوثي واصلاحي ولا حراكي .. مضيفا حدثه عن كيلو بطاط وكيلو بصل..

هو "شاقي" بعرق جبينه..

لديه اسرة

وقضية "عامل البسطة" الجاسوس لم تعد تنظلي على احد..

لا شأن لهؤلاء بشيء ..

ولا ذنب لهم ..

ولو ان امور الرزق مسهلة وميسرة ،قسما مارأيتم منهم احد في عدن..

لكنها الظروف التي تجبر الناس على المر..

قيل ايش جابرك على المر ..!؟

قال :" اللي امر منه..

لذلك نقولها لكم من قلوب ناصحة..

لاتحرفوا قضية استشهاد ابو اليمامة عن مسارها..

اليمن كلها تضامن من اقصاها إلى اقصاها فلا تحدثوا تشويشا لهذا التضامن.

ودعونا نقف صفا واحدا ضد القتلة ..

بحثا عن العدالة..

ليس من الصواب حرف الرأي العام صوب مسار اخر وقضية أخرى..

أبدا ليست من الحصافة فعل امور كهذه..

دعونا نركز على قضية واحدة ..

العدالة لابو اليمامة ورفاقه..

لاتحرفوا البوصلة نرجوكم..

كونوا الاذكى ..

اما نحن فهو فموقف اخلاقي نقوله وسنقوله ..

لن نقف في صف مظلمة أي انسان ..

وفي صف المظلومين والمقهورين سنقف..

ونبرأى إلى الله من كل فعل كهذا..

والله على مانقول شهيد..

فتحي بن لزرق

2 أغسطس 2019 شاهد أيضاً: Advertisements



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