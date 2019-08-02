شاهد.. دفعة من الحجاج تغادر مطار عدن على متن طائرة إماراتیة بمنحة من أبو ظبي

غادرت الدفعة الأخیرة من الحجاج الیمنیین مطار عدن الدولي ، مساء أمس الخمیس، على متن طائرة إماراتیة في طریقها إلى مطار جدة
بالمملكة العربیة السعودیة لأداء فریضة الحج بمنحة من صاحب السمو الشیخ محمد بن زاید آل نهیان ولي عهد أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات المسلحة لینضموا الى زملائهم من الدفعة الأولى.
وتأتي هذه المنحةً من الشیخ محمد بن زاید آل نهیان للعام الرابع لصالح الجرحى وأسر الشهداء من أفراد المقاومة الجنوبیة
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وعبّر الحجاج عن فرحتهم وسعادتهم بحصولهم على هذه المنحة لأداء فریضة الحج سائلین االله تعالى أن یحفظ دولة الإمارات قیادة
وحكومة وشعبا نظیر ما تقدمه لأهل الیمن من مساعدات طالت كافة مناحي الحیاة.
یشأر إلى أن الدفعة الأولى من الحجاج الیمنیین بمنحة من ولي عهد أبوظبي كانت 250 حاج تم تسفیرهم لأداء مناسك الحج..
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