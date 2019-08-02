شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك يطعن أسرة أبواليمامة ويبرئ الحوثيين من قتله ..ويكشف عن الجهة المتورطة في المجزرة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ماذا وجد الحارس عند قبر الفنان الراحل ’’فاروق الفيشاوى’’ بعد ساعات من دفنه.. مفاجأة صدمت الملايين (فيديو مرعب) ملك الأردن يباغت حاكم دبي بضربة قاضية ويبدأ أول تحرك فعلي.. وبيان ’’عاجل’’ للديوان الملكي بشأن الأميرة هيا

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كانت هذه تفاصيل خبر هاني بن بريك يطعن أسرة أبواليمامة ويبرئ الحوثيين من قتله ..ويكشف عن الجهة المتورطة في المجزرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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