إطلاق كثيف للنار في المنصورة

أفاد سكان محليون في مدينة المنصورة بعدن ان اطلاق نار كثيف حدث عصر اليوم الجمعة. وذكر السكان أن المئات من الناس فروا من السوق وهرعوا الى خارجه. وأوضح السكان ان مسلحين يرتدون بزات عسكرية تبادلوا اطلاقا للنار.

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