أفاد سكان محليون في مدينة المنصورة بعدن ان اطلاق نار كثيف حدث عصر اليوم الجمعة.
وذكر السكان أن المئات من الناس فروا من السوق وهرعوا الى خارجه.
وأوضح السكان ان مسلحين يرتدون بزات عسكرية تبادلوا اطلاقا للنار.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق كثيف للنار في المنصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.