مراسلنا.. وفاة مناحي الرادي شيخ قبيلة آل سحاق بشبوة

توفي ظهر اليوم الجمعة الشيخ مناحي الرادي شيخ قبيلة آل سحاق بمديرية مرخة بمحافظة شبوة شرق البلاد.

وقال مراسل "الخليج 365" ان الشيخ مناحي بن أحمد الرادي السحاقي توفي ظهر اليوم الجمعة إثر وعكة صحية ألمت به في منزله بمنطقة آل سحاق غرب شبوة.

وأكد المراسل انه سيتم تشييع الشيخ الرادي بعد صلاة عصر اليوم الجمعة في مقبرة أرة جنوب عسيلان.