عاجل.. مراسلنا: إصابة نجل وكيل الداخلية الموساي برصاص مسلحين جنوب مأرب

أصيب نجل وكيل وزارة الداخلية اللواء أحمد بن أحمد الموساي بعد ظهر اليوم الجمعة برصاص مسلحين قبليين في مديرية حريب جنوب شرق محافظة مأرب. وقال مراسل "الخليج 365" ان مشادة كلامية حصلت بين نجل وكيل الداخلية الموساي ومسلحين من آل القبسة مراد في سوق مدينة حريب. وأكد المراسل ان المشادة تطورت إلى تبادل لإطلاق النار مما أسفر عن إصابة نجل الوكيل الموساي مؤكد انه تم نقله إلى مستشفى الهيئة بمدينة مأرب.

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