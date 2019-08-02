نشر تنظيم داعش صورة للانتحار الذي قام بالعملية الانتحارية على مقر الشرطة في مدينة عدن جنوب البلاد. وفي الصورة نشرت تحت اسمه الذي يدعى عقيل المهاجر. وكان الانفجار يوم امي ادى الى استشهاد 10 من الجنود وجرح اخرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صورة الانتحاري الذي فجر نفسه في مقر الشرطة بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.