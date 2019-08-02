تركي الدخيل: عاصفة الحزم ثمرة تحالف الاستقرار بين السعودية والامارات

قال تركي بن عبد الله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات، أن تحالف الاستقرار العربي، بقيادة الإمارات والسعودية، تمت ترجمته عن طريق انخراطهما في «عاصفة الحزم»، وتعزيزهما لاستقرار فكرة الدولة الوطنية، والحفاظ على ما تبقى منها.

كما التقت جهودهما الدبلوماسية للعمل في المحافل الدولية، من أجل دعم الخـــيارات الشرعية للشعب اليمني، لافتاً إلى أن العلاقات السعودية - الإماراتية، تنطلق من أسس اجتماعية وسياسية مشتركة، برهنت عليها التفاهمات المباشرة التي طبعت علاقة البلدين الشقيقين، منذ السنوات الأولى لتأسيس دولة الاتحاد، وحتى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف ــ خلال المحاضرة التي ألقاها في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أول أمس، تحت عنوان «العلاقات السعودية - الإماراتية في ضوء التحديات المشتركة»، أن التوافق السياسي الراهن بين البلدين، قد تبلور منذ ستينيات القرن الماضي، وتعزز لاحقاً في أكثر من مناسبة.

كالتنسيق لدعم مصر في حرب 1973، وحرب تحرير الكويت 1991، والموقف المشترك من أحداث 2011 في بعض الدول العربية، كما تعزز أكثر، بمشاركة البلدين في عاصفة الحزم لدعم الشرعية في اليمن الشقيق.

وأوضح أن علاقات الطرفين توجت بإعلان مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، رعايةً للمصالح المشتركة، الذي عقد اجتماعه الأول في 7 يونيو 2018، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وعُقد الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية في أبوظبي في 17 يناير 2019، لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المشتركة.

تحالف الاستقرار

وأكد تركي الدخيل، أن تحالف الاستقرار العربي، بقيادة السعودية والإمارات، تمت ترجمته عن طريق انخراطهما في «عاصفة الحزم»، وتعزيزهما لاستقرار فكرة الدولة والحفاظ على ما تبقى منها، كما التقت جهودهما الدبلوماسية للعمل في المحافل الدولية، من أجل دعم الخيارات الشرعية للشعب اليمني. وأشار إلى أنه على المستوى الاقتصادي، فقد تجاوزت الاستثمارات السعودية في دولة الإمارات 35 مليار درهم.

كما بلغ عدد المشروعات الإماراتية في السعودية نحو 114 مشروعاً، مقابل 206 من المشاريع السعودية في دولة الإمارات. وتعمل اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحو 23 ألف شركة سعودية، و66 وكالة تجارية، فيما تحتضن المملكة العربية السعودية مشروعات إماراتية مشابهة.

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وفي سياق الحديث عن التحديات التي يواجهها البلدان، قال الدخيل إنه لا يمكن النظر إليها بمعزل عن سياسات بعض الجهات الداعمة للانقسام في العالم العربي والتطرف، في الشرق الأوسط وخارجه، كما كانت سياسات بعض الجهات الخارجية، هي الدافع نحو إثارة الصراع الطائفي في اليمن وسوريا والعراق، فضلاً عن تبنيه حركات الإسلام السياسي بشقيها، السني والشيعي، لفرض حالة من عدم الاستقرار والفراغ السياسي في المنطقة، كتمهيد للتدخل الخارجي.

مكافحة الإرهاب

وتحدث المحاضر عن مواجهة كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، خطر التنظيمات الإرهابية، التي خصصت الكثير من إصداراتها لانتقاد سياسات مكافحة التطرف والإرهاب في البلدين، وتوجيه نقدها لسياسات الانفتاح المتبعة في الدولتين، ومهاجـــمتها لفكرة الدولة، ورموز الاعتــدال العربي، باستخدام الأكاذيب والأدوات غير الأخلاقية، وهو ما يتطلب - بحسب المحاضر - يقظة إعلامية وتوعوية مستمرة، لإعادة شرح التصورات، وتحديد المنطلقات الأخلاقية لاستعادة الدين من مختطفيه، وصونه من أيدي العابثين به والمستغلين له، وحماية فكرة الدولة ومؤســـساتها.

وضمان استقلال القرار الوطني عن توجيهات الأيادي الخارجية، وتعـزيز هـــويَّة المواطن، وتأمين مستقبل الأجيال القادمة في المنافسة عبر ترسيخ منظـــومة القيم الأخلاقية العصرية، الداعية إلى التسامح والانفتاح، من دون تأثير في القيم الأساسية والاجتماعية. وأضاف المحاضر في هذا السياق، أن الوعي السعودي - الإماراتي، أدرك أن تنظيم «داعش» ليس سوى امتداد لتطرف رعته التنظيمات الإرهابية فكرياً لخدمة أهدافها السياسية.

ولهذا شارك البلدان في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، بكفاءة قتالية عالية، نالت الإشادة العالمية، كما دعمتا جهود مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي، وأنشأتا، بالتعاون مع أمريكا، المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال).. وعندما اتجهت السعودية بقيادة الأمير مــــحمد بن سلمان نحو إنشاء التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، كانت دولة الإمارات، من أولى الدول الحاضرة بقوة في هذا التحالف.

إضاءة

يشغل تركي بن عبد الله الدخيل، منصب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ نهاية ديسمبر عام 2018، وقد عمل في الحقل الإعلامي ثلاثة عقود، عمل خلالها في الصحافة المطبوعة، والإذاعة والتلفزيون، وصحافة الإنترنت، وشغل منصب المدير العام لقناتي «العربية» و«الحدث»، خلال الفترة من يناير 2015 إلى يناير 2019.