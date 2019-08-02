وزارة الأوقاف تعلن وصول كافة الحجاج اليمنيين الى مكة

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، الیوم، استكمال تفویج الحجاج الیمنیین البالغ عددھم أكثر من 24 ألف من عموم محافظات الجمھوریة إلى بیت الله الحرام.
وقال وزیر الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطیة في مؤتمر صحفي الذي عقد الخميس بمقر مكتب شؤون حجاج الیمن، إن عملیة التفویج تمت بیسر وسلاسة دون أیة عراقیل، وذلك عبر ما یقارب 550 حافلة نقل جماعي.
وذكر الوزیر عطیة، أن عملیة التفویج تمت بوقت قیاسي للغایة استمرت لمدة عشرة أیام ابتدأت من یوم الـ 18 ذي القعدة واستمرت إلى الـ 28 من الشھر نفسھ دون تكدس ولا حوادث ولا إزدحام عبر منفذ واحد ھو منفذ الودیعة.
وتطرق إلى جھود وزارة الأوقاف والإرشاد من إستعدادات وتجھیزات المساكن والإعاشة ونقل وغیره من الخدمات مما یسھل على الحاج أداء مناسكھ بیسر وسھولة، كما أشاد بالجھود التي تبذلھا جمیع الادارات بقطاع الحج والعمرة، وكذلك لجنة النقل واللجنة المرابطة على مدار الساعة في المنفذ الیمني ووكالات الحج والعمرة.
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