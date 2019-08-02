مليشيا الحوثي تقتحم شركة اتصالات في صنعاء وتختطف موظفيها

قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اقتحمت المبنى الرئيس لشركة «سبأ فون» الخاصة للهاتف النقال في العاصمة اليمنية صنعاء، وقامت بإخراج موظفين وفرضت إدارة جديدة موالية لها على الشركة. وطوّقت دوريات للميليشيا مبنى الشركة الواقع في شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء. وقال موظفون غادروا مبنى الشركة إن الميليشيا اعتقلت زملاء لهم واقتادتهم إلى جهات مجهولة. في السياق، أقدمت الميليشيا على اختطاف المدير التنفيذي لبنك اليمن الدولي (وهو مصرف خاص) أحمد ثابت العبسي.

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