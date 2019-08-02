استشهاد 19 جندي في هجوم إرهابي على معسكر في محافظة أبين

استشهد 19 جنديا اليوم الجمعة في هجوم شنّته عناصر تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي على معسكر للقوات الحكومية في محافظة أبين جنوبي البلاد.

يأتي ذلك غداة هجمات ضد قوات أمنية جنوبي البلاد أسفرت عن مقتل 49 شخصا في عدن، وفق مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في القوات الحكومية أن عناصر إرهابية تابعة للقاعدة هاجموا معسكر "المحفد" الواقع شمال المحافظة، وتمكنّوا من دخوله والبقاء فيه لساعات.

وأشاروا إلى أن "تعزيزات عسكرية يمنية وصلت للمكان وتم طردهم منه، في هجوم قتل فيه 19 جنديا على الأقل".

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وجاء هجوم تنظيم القاعدة الإرهابي على مديرية المحفد بعد أقل من 24 ساعة من هجمات غادرة ضربت العاصمة المؤقتة عدن، وأسفرت عن استشهاد العميد منير اليافعي، والذي لعب دورا حاسما في محاربة تنظيم القاعدة في أبين والمحفد تحديدا.

وأمس الخميس، استهدفت سيارة مفخخة مقر شرطة الشيخ عثمان في عدن، ما أسفر عن استشهاد 13 شرطيا وإصابة آخرين.

كما أسفر هجوم إرهابي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على معسكر الجلاء في البريقة بصاروخ باليستي وطائرة بدون طيار، عن مقتل 36 جنديا، في مقدمتهم العميد اليافعي، وفقا لبيان الداخلية اليمنية.

ومؤخرا أدت الضربات الجوية للطائرات الأمريكية بدون طيار في البيضاء، وتفجر صراع الاقتتال بين تنظيمي القاعدة وداعش، إلى فرار عشرات العناصر الإرهابية إلى مديريات أبين أهمها "مودية" و"لودر" و"المحفد"، ما شكل عودة قوية لتهديداتها الأمنية، حسب الأمن اليمني.