مليشيا الحوثي تعترف بمصرع قيادي ميداني لها في جبهة الحديدة

اعترفت مليشيا ايران الحوثية بمصرع قيادي ميداني تابع لها في جبهة الحديدة. وشيعت المليشيات الخميس جثمان القيادي الحوثي معصار شوعي السالمي المكنى "أبو سليم" والذي قتل مؤخراً. وقاد المدعو معصار هجوماً عنيفاً وواسعاً للمليشيات الحوثية محاولاً اختراق دفاعات القوات المشتركة واجتياز خطوط التماس في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة. وقالت مصادر إن قيادات المليشيات الحوثية حاولت دفنه في مسقط رأسه دون الإعلان عن خبر مصرعه خشية من انهيار المعنويات لدى المليشيا جراء تساقط قياداتها في الحديدة، دون تحقيق أي اختراق في دفاعات القوات المشتركة.

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