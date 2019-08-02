التنظيم الناصري يدين الاستهداف الإرهابي الحوثي على عدن

أدان فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في محافظة عدن الحادثين الاجرامين اللذين استهدفا شرطة مديرية الشيخ عثمان ومعسكر الجلاء بالمحافظة. وفي بيان صحفي صادر عنه اعتبر النتظيم الناصري الحادثتين تأكيدا بأن " يد الارهاب الحوثي المدعوم ايرانيا لا زالت تستهدف عدن كما تستهدف اليمن أجمع". ودعا التنظيم الناصري اليمنيين وكافة القوى الوطنية الى ترك كل الخلافات البينية، مؤكد بأن قضية استعادة الدولة ومواجهة الانقلاب هي مفتاح الحل لكل قضايا اليمن. التنظيم الناصري استهجن في بيانه ما وصفها بالأصوات النشاز التي قال بأنها حاولت توظيف الحادثين الاجراميين للنيل من جهود دول التحالف العربي.

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