أسعار الخضروات واللحوم في أسواق صنعاء اليوم الجمعة

ينشر موقع (الیمن العربي) أسعار أھم أصناف الخضروات والفواكة واللحوم والأسماك في العاصمة صنعاء لیومنا الجمعة حسبما رصد مراسلنا: ـ الطماطم = 700 ریالا ـ البصل = 450 ریالا ـ البصل الأخضر = 100 ریال للعصبة الواحدة ـ الكوسة =450 ریالا ـ الكوبش = 150 ریالا ـ البطاطس = 500ریال ـ اللیمون = 1000 ریال ـ الخیار = 700 ریال الباذنجان 400 =ریال ـ الفلفل = 1000 ریال ـ الجزر = 500 ريالاً .البیبار = 400 ریال ـ الموز = 400 ریالا ـ التفاح خارجي = 1500 ریال ـ التفاح بلدي = 500 ریال ـ البطیخ = 350 ریالا ـ الرمان مثلَّج = 1000 ریال ـ الفرولة = 1500 ریال ـ الجوافة = 2000 ریال ـ الكومثرى = 1000 ریال ـ الشمام = 300 ریال Advertisements ـ اللحم الغنمي = 4500 ـ 4000 ریال للكیلو الواحد ـ اللحم بقري = 4000 ریال ـ الدقة بقري = 4000 ریال ـ الدقة غنمي = 4000 ریال ـ الدیرك = 5000 ریال ـ الجحش = 3000 ريال .الثمد = 2000 ریال ـ عنبریة = 3000 ریال ـ البیاض = 3000 ریال ـ ھامور = 1500ریال ـ جمبري = 5000 ریال ـ التونة = 2500 ریال ـ السخلة = 4000 ریال ـ البقط = 3000 ریال ـ باغة = 1000 ریال ـ القد = 4000 ریال ـ سولفش = 2000 ریال ـ الغویزي = 2500 ریال ـ أبو عیون = 3000 ریال ـ اللخم = 2000 ریال ـ الزینوب = 2500

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