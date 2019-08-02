تراند اليوم : ورد الآن : أول فيديو (صادم) للقيادي ‘‘أبواليمامة’’ وهو ينازع الموت لحظة سقوط الصاروخ الحوثي

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أفادت مصادر يمنية، يوم الخميس، بمقتل المدعو منير اليافعي الملقب بـ ”أبو اليمامة“ قائد ما يسمى بـ‘‘قوات الدعم والإسناد’’ التابعة للإمارات، في استهداف حوثي لمعسكر الجلاء في مدينة عدن اليمنية.
وأسفر الانفجار في حصيلة أولية، غير رسمية، عن مقتل نحو 32 عنصراً أمنياً، فيما بلغ عدد المصابين نحو 20 مصاباً بعضهم في حالات خطرة، بحسب مصادر طبية.
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