إصابة 4 أطفال وامرأة في قصف حوثي على مريس بالضالع

أصيب أربعة أطفال وامرأة، مساء الخميس، جراء قصف مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، منازل المواطنين في منطقة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وذكرت مصادر محلية لـ “سبتمبر نت”، أن المليشيا قصفت بقذائف الهاون صباح اليوم، قرية “اللكمة” شمالي منطقة مريس.
وأوضحت المصادر أن إحدى قذائف القصف سقطت على منزل المواطن عبدالله ناجي الفقيه، أثناء احتفاله بخطوبة أحد أبنائه.
وأكدت المصادر أن الاستهداف أسفر عن إصابة المواطنة رحمة سعيد مقبل (45 عاما)، والأطفال عمر عبدالله ناجي (11 عاما)، وصلاح صدام صادق (10 أعوام)، وأحمد عبدالولي أحمد ( 9أعوام)، وخالد علي محمد ( 12 عاما).
ولفتت المصادر إلى أن القصف تسبب أيضا بأضرار مادية جسيمة بمنازل المواطنين، وعدد من السيارات.
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