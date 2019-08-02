القاعدة يشن هجوما إرهابيا واسعا على مديرية المحفد شرقي أبين

شن تنظيم القاعدة الإرهابي، فجر الجمعة، هجوما واسع النطاق للسيطرة على مديرية المحفد شرقي محافظة أبين اليمنية، وسط اشتباكات هي الأعنف مع القوات الأمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا.

وقال مصدر أمني، إن مسلحين يرجح أنهم من تنظيم القاعدة شنوا هجوما كبيرا استهدف السيطرة على أحد معسكرات قوات الحزام الأمني في مدينة المحفد.

وأوضح أن المعارك على أشدها، وسط سقوط عدد من القتلى والجرحى في أعقاب محاولة مسلحي التنظيم الإرهابي التقدم من مفرقي "اللحاق" و"وادي الخيالة" بمدينة المحفد.

وحسب المصدر، فإن مروحيات التحالف العربي تدخلت في الأثناء مع وحدات عسكرية للتدخل السريع والطوارئ، قدمت من مدينة زنجبار كقوة إضافية لمساندة ألوية الحزام الأمني في صد الهجوم الإرهابي للعناصر المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة.

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وجاء هجوم تنظيم القاعدة الإرهابي على مديرية المحفد بعد أقل من 24 ساعة من هجمات غادرة ضربت العاصمة المؤقتة عدن، وأسفرت عن استشهاد العميد منير اليافعي، والذي لعب دورا حاسما في محاربة تنظيم القاعدة في أبين والمحفد تحديدا.

وفي وقت سابق من صباح الخميس، استهدفت سيارة مفخخة مقر شرطة الشيخ عثمان في عدن، ما أسفر عن استشهاد 13 شرطيا وإصابة آخرين.

كما أسفر هجوم إرهابي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على معسكر الجلاء في البريقة بصاروخ باليستي وطائرة بدون طيار، عن مقتل 36 جنديا، في مقدمتهم العميد اليافعي، وفقا لبيان الداخلية اليمنية.

ومؤخرا أدت الضربات الجوية للطائرات الأمريكية بدون طيار في البيضاء، وتفجر صراع الاقتتال بين تنظيمي القاعدة وداعش، إلى فرار عشرات العناصر الإرهابية إلى مديريات أبين أهمها "مودية" و"لودر" و"المحفد"، ما شكل عودة قوية لتهديداتها الأمنية، حسب الأمن اليمني.