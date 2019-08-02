تشييع جنائزي مهيب لشهيدا لوطن العقيد السالمي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - شهاره نت – اكرم الاشول

شٌيع صباح الخميس بصنعاء في موكب جنائزي مهيب جثمان العقيد/ معصارشوعي صالح احمدالسالمي ( ابو سليم) قائد الكتيبه الثانيه العمليات الخاصه الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وخلال مراسم التشييع الذي تقدمه العميد الركن محمد الحيمي قائد قوات الشرطه العسكريه. والعميد عابد راحح مساعد قائد المنطقه الثالثه والعميد الركن احمد جابر المطري قائداللواء العاشر عمليات خاصه أشاد المشيعون بالأدوار البطولية والتضحيات الجسيمة التي قدمها الشهيد رحمه الله وكذالك الجيش واللجان الشعبية دفاعا عن اليمن وسيادته واستقلاله.

جرت مراسم التشييع الرسمية لجثمان الشهيد بعد الصلاة عليه بجامع الشهداء ليتم بعدها توديع الجثمان لمواراتها الثرى بروضة الشهداء الحفاء

شارك في مراسم التشييع نائب مدير دائرة العمليات الحربية ، وقائدقوات الشرطه العسكريه وقائد اللواء العاشر عمليات خاصه وعدد من القيادات العسكرية والأمنية ومشائخ ووجهاء مديريه الحيمه وأقارب وزملاء الشهيد