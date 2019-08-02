شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة في دولة خليجية .. اغتصبها عدّة مرّات وأجبرها على تناول طعام الكلاب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بحقٍ شابٍ يبلغ من العمر 31 عاماً، ادانته باغتصاب امرأة أوروبية تبلغ من العمر 53 عاماً عدّة مرات وإجبارها على تناول طعام كلاب.

وقضت المحكمة بالحبس عام والإبعاد بحق المتهم الذي قالت صحيفة “الإمارات اليوم” إنه من دولة إفريقية ويعمل بمهنة صناعة الحلي.

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وبحسب الصحيفة فقد تبين أن المتهم ارتكب واقعة مماثلة مع امرأة أوروبية أخرى.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها تعرفت على المتهم عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، ثم طلب لقائها بمقهى في منطقة المارينا بدبي، ثم هددها بسكين حتى ذهبت معه إلى شقته، وأخذ منها جميع أغراضها، واعتدى عليها جنسياً نحو 20 مرة.

وأضافت أنه اعتدى عليها بالضرب، ومنعها من الطعام والشراب، وأجلسها دون حراك، وأرغمها على تناول أطعمة حيوانات كلاب ثم خرج برفقتها من البناية واستوقف لها سيارة أجرة، استقلتها إلى منزلها وشاهدتها ابنتها في تلك الحالة الصعبة فأبلغت الشرطة.