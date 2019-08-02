شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان طارئ من السعودية يحدد أول أيام «عيد الاضحى» ورؤية «هلال ذي الحجة»! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء اليوم الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.

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وبناء على ذلك، فإن عيد الأضحى المبارك لهذا العام، يكون في الحادي عشر من أغسطس، الموافق يوم الأحد.

وقال الحساب الرسمي لجامعة المجمعة على "تويتر" :" تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير".