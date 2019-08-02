السعودية تدعم اللواء الأول مشاه بحري في سقطرى بـ"29" عربة عسكرية 

قدمت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، دعما جديدا لقوات الجيش في محافظة سقطرى، تمثل بتقديم 29 عربة عسكرية، مزودة بكافة الأجهزة العسكرية والأمنية.

وتسلم اللواء الأول مشاة بحري في محافظة أرخبيل سقطرى، اليوم الدعم السعودي، والذي يأتي في إطار الدعم المقدم للقوات العسكرية التابعة للشرعية في سقطرى للقيام بدورها على أكمل وجه.

ووفق وكالة سبأ، فقد جرى تسليم العربات العسكرية للواء الأول مشاة في سقطرى بمشاركة وكيل أول محافظة أرخبيل سقطرى رائد الجريبي، ووكيل المحافظة العميد ركن صالح علي وقائد قوات التحالف بمحافظة سقطرى العميد ركن بحري يوسف الفريده.

وثمن وكيل سقطرى الجريبي، دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في تقديم الدعم المستمر لليمن بشكل عام وسقطرى بشكل خاص بمختلف القطاعات ومنها القطاعات الأمنية والعسكرية للحفاظ على استقرار الارخبيل.

Advertisements

وقال إن هذا الدعم يأتي ترجمة للخطط والتوجهات المشتركة بين قيادة البلدين الشقيقين ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من أجل رفع قدرات القوات المسلحة والأمن وتنمية وإعمار المحافظات المحررة.

من جانبه ثمن القائم باعمال اللواء الاول مشاه بحري العقيد ركن ناصر قيس دور المملكة العربية السعودية و دعمهم السخي للقوات المسلحة .. لافتاً ان العربات العسكرية المقدمة للواء لها أهمية كبيرة في تنفيذ العديد من المهام المناطة باللواء .

كما كرم الوكيل الجريبي والعميد الفريده، ضباط قوات التحالف بمحافظة سقطرى الذين قاموا بتدريب أفراد اللواء على قيادة العربات وكيفية التعامل مع الأجهزة الموجودة فيها.

يأتي هذا الدعم السعودي لوقف التمدد الاماراتي في محافظة سقطرى، والتي تعمل على انشاء مليشيات موالية لها خارج اطار الشرعية.