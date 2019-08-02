صنعاء: مليشيا الحوثي تختطف مدير بنك اليمن الدولي منذ نحو أسبوع

تواصل مليشيات الحوثي الانقلابية، إخفاء مدير بنك اليمن الدولي بصنعاء، في مكان مجهول بعد اختطافه مطلع الأسبوع الجاري. وقالت مصادر خاصة لـ"يمن شباب نت،" إن عناصر من مليشيات الحوثي أقدمت مطلع الأسبوع الجاري على اختطاف مدير بنك اليمن الدولي بصنعاء "أحمد ثابت العبسي" واقتادته إلى جهة مجهولة.



وأوضحت المصادر: أن المليشيات الحوثية، خطفت وأخفت العبسي، بعد رفضه دفع اتاوات مالية فرضتها المليشيا على بنك اليمن الدولي، بذريعة دعم مايسمى "المجهود الحربي".



وضاعفت مليشيا الحوثي الانقلابية خلال الأون الأخيرة، فرض اتاوات وجبايات غير قانونية، على أصحاب محلات تجارية وشركات صرافة، وبنوك ومدارس أهلية، تحت مسميات وهمية والتي من بينها دعم المجهود الحربي وتسيير قوافل غذائية لدعم جبهات القتال.



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