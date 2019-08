شكرا لقرائتكم خبر عن بنات حسناوات يطاردن ‘‘الوليد بن طلال’’ في قصره وسط دهشة الجميع.. شاهد ردة فعله المحرجة؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الميلياردير السعودي الشهير الوليد بن طلال امس الخميس على حسابه في تويتر مقطع فيديو طريفا من داخل قصره وهو يفرّ هاربا من ابنته الصغرى نورة حتى لا تنتقل إليه عدوى الزكام الذي يبدو أنها أصيبت به، كما تظهر في الفيديو بنات أخريات لرجل الأعمال المنتمي للعائلة الملكية في البلاد.

وكان الوليد وهو مؤسس شركة "المملكة" القابضة ضمن عدّة رجال أعمال احتجزتهم السلطات السعودية شهر أكتوبر من العام الماضي في فندق "ريتز كارلتون" الفخم في الرياض ، بدعوى تورطهم في الفساد، قبل أن يتم الإفراج عنه بموجب تسوية مالية حسب ما تنقلته تقارير إعلامية ، وهو مانفاه الأمير السعودي الذي اعتبر احتجازه مجرد "سوء فهم".

نورا وهي تحاول تعديني بزكمتها



Noura trying to pass her flu to me pic.twitter.com/b0oH5RTQYH — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) August 1, 2019

