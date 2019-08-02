شكرا لقرائتكم خبر عن أهانت قدرته الجنسية .. فقام بقتلها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أنهت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لغز مقتل العارضة الروسية ومُدوِّنة المكياج إيكاترينا سيموشكينا والتي عُثر على جثتها داخل حقيبة سفر في منزلها.

اخر الاخبار الساخنة :

Advertisements

وكشفت "ديلي ميل" عن اعتراف صديق سيموشكينا المتخصّص في تكنولوجيا المعلومات مكسيم غارييف صاحب الـ33 عامًا، بقتلها ووضع جثتها عارية في الحقيبة.

وأكّد مكسيم في اعترافاته "أهانتني عدة مرات، كانت تُهين قوتي الجنسية والمادية، لم أتمكن من تجاوز الأمر".

وشرح كيف نفّذ الجريمة قائلًا: "طعنتها بسكين 5 مرات حول عنقها وصدرها، نعم أشعر بالأسف وسوف أساعد في التحقيق".

ودرست إيكاترينا سيموشكينا الطب وتخصّصت في الأمراض الجلدية والتناسلية، إذ كانت تعمل في أحد مستشفيات موسكو، كما أنها حاصلة على شهادة من جامعة بيروجوف الروسية الوطنية للأبحاث الطبية وشاركت من قبل في مسابقة ملكة جمال موسكو، كما يتابعها ما يصل إلى 85 ألف شخص على "إنستغرام".