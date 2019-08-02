تراند اليوم : ورد الآن : السعودية تتهم هذة الدولة بالوقوف وراء هجمات عدن..(تفاصيل)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : السعودية تتهم هذة الدولة بالوقوف وراء هجمات عدن..(تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اتهم مبعوث المملكة العربية السعودية إلى اليمن إيران بالوقوف وراء الهجوم على عرض عسكري في عدن اليوم الخميس أعلنته مليشيا الحوثي.

وألقى السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في حسابه على موقع "تويتر"، باللوم على إيران في هجوم منفصل على مركز للشرطة في المدينة الساحلية الجنوبية.

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وقال ال جابر: "الاستهداف المتزامن من قبل الميليشا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران لأمن واستقرار العاصمة عدن مؤشر قوي لتوحد أهدافها مع أخواتها الإرهابيه داعش وتنظيم القاعدة التي تستحل الدماء ولا تعترف بالدولة ولا بالقوانين ولا بحرمة الإنسان".

وارتفعت حصيلة ضحايا هجوم بسيارة مفخخة، يوم الخميس، استهدف مركزا أمنيا في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن إلى 26 قتيلا وجريحا.