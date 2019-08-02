السودان تدين الاعتداءات الإرهابية في عدن

أدانت السودان بشدة الاعتداءات الإرهابية التي وقعت الخميس، على مراكز أمنية في عدن وراح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.
وقالت الخارجية السودانية في بيان لها، إن تزامن هذه الاعتداءات يكشف رغبة من يقفون وراءها في إيقاع أكبر قدر من الخسائر في الأرواح والقضاء على مؤسسات بسط الأمن والقانون في اليمن بتوظيف أكثر الأساليب الإرهابية قسوة وفظاعة.
وأكد البيان أن هذا الأسلوب لا يمثل إلا نهج عصابات لا تأبه بأية قيم، داعيًا المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته وأن يعمل على إعادة الاستقرار والأمن ودعم الشرعية في اليمن الشقيق. وجددت السودان مؤازرتها ووقوفها إلى جانب اليمن حكومةً وشعباً.
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