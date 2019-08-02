انتهاء عمليات تفويج 25 ألف حاج يمني إلى السعودية

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، الخميس، الانتهاء من عمليات تفويج الحجاج اليمنيين البالغ عددُهم قرابة 25 ألفاً إلى الأراضي المقدسة في مكة والمدينة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية المساعد لقطاع الحج والعمرة، طارق القرشي، أن بلاده انتهت من أعمال تفويج الحجاج من اليمن إلى الأراضي المقدسة بحسب التخطيط المعلن عنه والجدولة المسبقة لتفويج الحجاج.

وأشار في بيان إلى أن عملية التفويج تمت دون أي اختلال أو إرباك يُذكر.

وأشاد وزير الأوقاف اليمني، أحمد عطية، بدور وكالات السفريات والنقل المقدرة بست عشرة شركة، في نجاح عملية التفويج، مؤكداً التزامهم بالمعايير التي فرضتها الوزارة في وقت مبكر، ما ساعد على أن يكون هذا العام "نموذجيا" بامتياز.

ويفوج اليمن حجاجه، منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية وإشعال الحرب أواخر عام 2014، عبر منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، والذي يعد الشريان البري الوحيد لليمنيين إلى المملكة.