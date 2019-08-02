عاجل: هجوم إرهابي عنيف جنوب اليمن فجر اليوم الجمعة واندلاع مواجهات هي الأشرس والأباتشي يتدخل الان(تفاصيل_عاجلة)

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عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات هي الأعنف بين قوات الحزام الأمني وعناصر تنظيم القاعدة في الساعات الأولى من يوم الجمعة 2 اغسطس/أب 2019 في مدينة المحفد بمحافظة أبين جنوبي اليمن. اخر الاخبار الساخنة : Advertisements وقال مصدر أمني "ان قوات الحزام الامني وبإسناد من طيران الاباتشي تصدت لهجوم "كبير" شنه عناصر من تنظيم القاعدة على معسكر الحزام الامني في مدينة المحفد. واكد المصدر ان المواجهات تدور في هذه اللحظات (وقت كتابة الخبر) ويستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وبمشاركة الاباتشي. واشار المصدر ان الهجوم الذي شنه عناصر تنظيم القاعدة يُعتقد، أنه لهدف إسقاط مدينة المحفد والسيطرة على معسكر الحزام الأمني.

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