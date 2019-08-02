شكرا لقرائتكم خبر عن مليشات اماراتية تقوم بترحيل ابناء المحافظات الشمالية من أسواق عدن ولحج - صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت ميليشيات ما يسمى بالحزام الأمني، المدعوم من أبو ظبي، الخميس، حملات طرد واعتقالات واسعة بحق مواطنين ينتمون للمحافظات الشمالية عقب الهجمات الإرهابية التي شهدتها عدن.

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وقالت مصادر محلية في تصريح لموقع هنا عدن ان الميليشيات استغلت الهجوم الصاروخي الذي شنته ميليشيات الحوثي على معسكر الجلاء للانتقام من المواطنين الساكنين في عدن من أبناء المحافظات الشمالية. وبحسب المصادر نفذت الميليشيات عمليات اقتحام والتقطع في مداخل عدن الرئيسية من أجل تنفيذ مخططها الرامية إلى طرد أبناء المحافظات الشمالية. ونشر نشطاء على مواقع التواصل صور لعدد من السيارات والدينا، وهي ممتلئة بأبناء المحافظات الشمالية خلال ترحيلهم من العاصمة المؤقتة عدن. وفي وقت سابق الخميس، قتل أكثر من 40 جندياً وأصيب العشرات، بينهم قائد قوات الدعم والإسناد اللواء منير اليافعي “أبو اليمامة” في هجوم صاروخي وتفجير انتحاري في العاصمة المؤقتة، من بينهم منير اليافعي المعروف بـ”أبو اليمامة” قائد قوات الدعم والإسناد التي تدعمها دولة الإمارات. ويأتي التفجيران بعد فترة هادئة نسبيا في عدن التي يعود آخر هجوم انتحاري فيها إلى 24 تموز/يوليو.

وقال الصحفي انيس منصور الصبيحي في تغريدات له بتويتر

مليشا الحزام الاماراتي في عدن ولحج داهمت الأسواق مساء اليوم وقامت بترحيل مئات المواطنين من المحافظات الشمالية بالهوية

‏تصعيد خطير بتنفيذ أخطر تحرك عنصري مناطقي وسط صمت رسمي للشرعية والتحالف

وأضاف رئيس مركز هنا عدن للدراسات الاستراتيجية ‏ان هناك اعتقالات تعسفية لأبناء المحافظات الشمالية القادمون الى عدن في نقطة الرباط والنقطة التي مقابل محطة الشريف التابعة للحملة الأمنية لحج.

‏تم حشرهم جمعياً في أحواش دون اكل ولا ماء

‏فهل هذه الاعتقالات ستعيد ابو اليمامة ورفاقة ؟او تكسب تعاطف مع القتلة وتفضح عنصريتكم ومن يدعمكم ويمولكم؟

