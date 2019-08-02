شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .أول (صورة) للقائد العسكري " ابو اليمامة " بعد مصرعه في هجوم بطائرة مسيرة على معسكر " الجلاء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد التواصل الاجتماعي، العديد من الصور، تم التقاطها من داخل معسكر الجلاء في محافظة عدن جنوبي البلاد، الذي تعرض لهجوم بطائرة مسيرة وصاروخ بالستي أطلقته قوات الجيش واللجان الشعبية.

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وأظهرت الصور، أشلاء العشرات من مجندي العدوان، الذي استهدفتهم الضربة البالستية، أثناء عرض عسكري داخل المعسكر.

ومن تلك الصور، المُتداولة، صورة، تظهر جثت أحد القتلى الذين سقطوا جراء الضربة، قالوا أنها تعود للقيادي المرتزق “منير اليافعي”، المُكنى “أبو اليمامة”، قائد لواء الإسناد التابع للاحتلال الإماراتي، والذي أعلن مقتله رسمياً أثناء تواجده داخل معسكر الجلاء.

ولم يتسنى لمحرر “يمني برس”، التأكد من صحة، إذا ما كانت الصورة فعلاً تعود لجثة الصريع “أبو اليمامة”، إلا أن عشرات المغردين والناشطين في موقعي تويتر وفيسبوك، من مؤيدي العدوان أكدوا ذلك من خلال تعاطيهم معها في صفحاتهم الخاصة.