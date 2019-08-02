شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد خطير وفوضى أمنية في عدن وقوات الحزام تقوم باعتقالات وتهجر عشرات المواطنين بالقوة إلى خارج المدينة (تفاصيل طارية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً،اليوم الخميس، بتنفيذ حملة اعتقالات لمواطنين ينتمون للمحافظات الشمالية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

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ونقلت قناة ”يمن شباب“عن مصادر محلية قولها إن قوات الحزام الأمني، نفذت مساء اليوم، حملة أمنية واسعة تستهدف أبناء المحافظات الشمالية المتواجدين في عدن، وأغلقت الطريق العام بشقيه (دخول وخروج).

وجاءت هذه الحملة التي تنفذها قوات الحزام الأمني ضد أبناء المحافظات الشمالية، عقب هجوميين استهدفا صباح اليوم، معسكر تدريبي للانتقالي ومركز شرطة الشيخ عثمان في عدن.

وقال المحامي عمر الحميري، في منشور على صفحته بالفيسبوك، إنه "شاهد (بابور نقل كبير) فيه حوالي150إلى 200 شخص، (تم اعتقالهم) وأشخاص آخرون يُسحَبون بالقوة وأخر يمتنع وتم ضربه بالصميل وسياراتهم مفتوحة على جانبي الطريق".

وذكر أنه تم إيقافه في نقطة الرباط، وطلب عناصر الحزام منه النزول من سيارته والصعود إلى بابور النقل، وبعد أن أخرج بطاقة المحاماة وإقناع أحد الضباط بأنه من عدن سمح له بالمرور.

وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية استهدفت معسكر الجلاء بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة، أثناء استعراض عسكري لمنتسبي لواء الدعم والإسناد، ما أدى إلى مقتل 36 فرداً بينهم قائده العميد منير اليافعي (أبو اليمامة) وأصيب آخرون، فيما استهدف مركز شرطة الشيخ عثمان بسيارة مفخخة، ما أدى إلى مقتل 13 فرداً وإصيب آخرون من منتسبي الشرطة.وذلك وفقا لبيان وزارة الداخلية.

وشن قادة وناشطون في المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات، حملة تحريضية ضد أبناء المحافظات الشمالية المقيمين في عدن، وأطلقوا دعوات لطردهم، بتهمة التخابر مع ميليشيا الحوثي.