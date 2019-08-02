اشتباكات عنيفة في أبين ومسلحوا القاعدة يسيطرون على المعسكرات

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين
قالت مصادر إعلامية أن مسلحين متشددين هاجموا معسكر لقوات الحزام الأمني المدعوم اماراتيا في مديرية المحفد بمحافظة أبين .
واشارت الى أن إشتباكات عنيفة اندلعت في ساعة متأخرة من مساء الخميس بين الحزام الامني ومسلحين يعتقد بأنهم من تنظيم القاعدة سقط على أثرها قتلى وجرحى.
واشارت أن الاشتباكات استمرت عدة ساعات انسحب على اثرها قوات الحزام الأمني من معسكر القيادة العامة بالمحفد بعد سيطرة المسلحين عليه.
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