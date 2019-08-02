اخبار الخليج / اخبار اليمن

حاكم دبي يقرر تزويج ابنته الشيخة ”جليلة” من ”الملك”.. والأميرة ”هيا” تتخذ أقوى موقف ضده..!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يقرر تزويج ابنته الشيخة ”جليلة” من ”الملك”.. والأميرة ”هيا” تتخذ أقوى موقف ضده..! والان مع التفاصيل

49e4a41e2f.jpg

عدن - ياسمين التهامي - مدير عام مديرية المنصورة بعدن يوجه اتهاماً خطيراً لقوات شلال.. شاهد ماذا قال؟

34671505b5.jpg

شاهد بالفيديو.. كيف صنع أهالي مدينة ذمار اليمنية بخطيب الجمعة الحوثي الذي فرضته الجماعة بالقوة

0c88ddd63d.jpg

ملكة جمال اليمن تقع في إحراج كبير عند التعريف بنفسها

Advertisements
85967940ee.jpg

الفيديو الذي أثار الضجة على مواقع التواصل..رجل مسن ومشرد في شوارع تعز يفاجئ الناس بدرجته العلمية وفصاحته

default.jpg

اغتيال محافظ محافظة عدن اللواء الشهيد جعفر محمد سعد

fdabec4533.jpg

لحظة سقوط صواريخ التحالف العربي على مخازن المؤسسة الاقتصادية اليمينة بصنعاء

5bab5b4075.jpg

لحظة إسقاط صورة المخلوع علي عبدالله صالح , من جوار سد مأرب التأريخي .. تصوير عبدالله القادري

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم دبي يقرر تزويج ابنته الشيخة ”جليلة” من ”الملك”.. والأميرة ”هيا” تتخذ أقوى موقف ضده..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا