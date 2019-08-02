تراند اليوم : ماهي أسماء الزوجات اليمنيات في هواتف ازواجهن (استطلاع طريف)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شاهد أيضاً: Advertisements شف عدد من الازواج الیمنیین عن أسماء زوجات?م في تلفونات?م المحمولة وفقا لاستطلاع اجري بصنعاء على عینة عشوائیة قوام?ا 300 لاستطلاع رأي أجراه شخص، خلال الش?رین الماضیین.

وأوضح 50بالمئة من العینة(مائة وخمسون زوج) التي تم استطلاع رؤا?م أن أسماء

حبیبتي

حیاتي

زوجات?م في تلفونات?م ?ي عبارة عن أسماء رومانسیة مترادفة من?ا "

."عیوني

"قلبي

محبوبتي

"الوردة"

"القمر

روحي

وزیر الداخلیة"

فیما قال 35 بالمئة من العینة أن أسماء زوجات?م في تلفونات?م ?ي

صیاد".

"أم الجن"

،"أم الصبیان"

"المدیر

وزارة الداخلیة"

واشار البقیة من?م الى أن أسماء زوجات?م في تلفونات?م ?ي عبارة عن اسماء عادیة

بأسمائ?ن الطبیعیة المعروفة.

" في تعلیق? على الموضوع، أن ?ذه

واعتبر مستشار تربوي ونفسي لـ"المش?د الیمني

التسمیات المتعددة في ?واتف الازواج، تتنوع بتنوع المشاعر الزوجیة، و تعكس في كثیر

الزوجین، فبینما یعمد بعض الأزواج

من الأحیان العلاقة بین أي شخصین وخصوصاً

لكتابة عبارة جمیلة أو كنیة رومانسیة، یذ?ب آخرون لتسمیة زوجات?م بتسمیات جافة بل

وعادیة.

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