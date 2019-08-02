الاثار ترصد اضرار العدوان على عرش بلقيس بمأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

اطلع مدير مديرية صرواح محافظة مأرب مرعي العامري وخبراء من الهيئة العامة للآثار امس الخميس، على حجم الأضرار التي لحقت بمعبد عرش بلقيس التأريخي جراء استهدافه من قبل العدوان السعودي ومرتزقته.

وتفقدوا مخزن المقتنيات الأثرية التابعة للمعبد وكذا الأعمدة والنقوش الأثرية التي تضررت بشكل كبير نتيجة استهداف طيران العدوان للمعبد بغارتين بالإضافة إلى قصف مدفعي. وأدان العامري استهداف العدوان لمعبد عرش بلقيس الذي يجسد حضارة اليمن الضاربة جذورها في عمق التاريخ .. مشيرا إلى أن هذا الإستهداف يكشف حقد العدوان على الشعب اليمني وحضارته العريقة. إلى ذلك قامت لجنة مشكلة من قيادة المنطقة العسكرية الثالثة والهيئة العامة للآثار برئاسة مدير المديرية مرعي العامري بحصر المقتنيات الأثرية ونقلها إلى مكان آمن وتوثيق جميع الأضرار التي طالت المعبد والمخزن التابع له