تراند اليوم : شاهد ماذا قال ‘‘بن دغر’’ على مقتل ‘‘أبواليمامة’’

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ادان الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء السابق العملية الإرهابية الذي استهدفت معسكر الجلاء وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.



​​​​وأكد أن هذه العملية دليل حقيقي على أن خطر الميليشيا لا يختلف عن خطر التنظيمات الإرهابية الأخرى، خاصة وقد تزامنت هذه العملية مع عملية إجرامية إرهابية أخرى استهدفت مؤسسة الشرطة ورجالها الأشاوس.

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جاء ذلك في أتصال هاتفي أجراه بالأخ حاتم محمود اليافعي الأخ الشقيق للقائد منير اليافعي المعروف بأبو اليمامة عزاه وعزى أسرته وأسر كل المناضلين الذين قضوا نحبهم واستشهدوا في هذه الجريمة الحوثية النكراء.

وأكد الدكتور بن دغر مجدداً أن حماية عدن وكل المناطق المحررة يبدأ بتحرير صنعاء من سلطة المليشيات الغاشمة، واستعادة الدولة وهزيمة الانقلاب. مترحماً على ارواح الشهداء والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل.

وعبر بن دغر عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الشهداء، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.