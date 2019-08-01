تراند اليوم : شاهد : آخر تحديث لسعر الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية مساء الخميس، الموافق 1 اغسطس 2019م

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - آخر تحديث لسعر الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية مساء الخميس، الموافق 1 اغسطس 2019م، على النحو التالي: العملة سعر البيع سعر الشراء

سعر الدولار الأمريكي` 580 585

سعر الريال السعودي 151 153

سعر الدرهم الإماراتي 154 156

أسعار اليورو الأوروبي 627 630

أسعار الجنيه الاسترليني 714 720

أسعار الدولار الكندي 413 417

سعر جنيه مصري 29 30

سعر الريال القطري 137 141

سعر الدينار الكويتي 1651 1702

أسعار الريال العماني 1455 1480

أسعار الدينار الأردني 759 764

أسعار الدينار البحريني 1429 1458

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