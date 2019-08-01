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تراند اليوم : شاهد : آخر تحديث لسعر الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية مساء الخميس، الموافق 1 اغسطس 2019م

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - آخر تحديث لسعر الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية مساء الخميس، الموافق 1 اغسطس 2019م، على النحو التالي:

العملة    سعر البيع    سعر الشراء
سعر الدولار الأمريكي`    580    585
سعر الريال السعودي    151    153
سعر الدرهم الإماراتي    154    156
أسعار اليورو الأوروبي    627    630
أسعار الجنيه الاسترليني    714    720
أسعار الدولار الكندي    413    417
سعر جنيه مصري    29    30
سعر الريال القطري    137    141
سعر الدينار الكويتي    1651    1702
أسعار الريال العماني    1455    1480
أسعار الدينار الأردني    759    764
أسعار الدينار البحريني    1429    1458
 

 

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