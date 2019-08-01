تراند اليوم : شاهد : آخر تحديث لسعر الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية مساء الخميس، الموافق 1 اغسطس 2019م

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - آخر تحديث لسعر الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية مساء الخميس، الموافق 1 اغسطس 2019م، على النحو التالي:
العملة سعر البيع سعر الشراء
سعر الدولار الأمريكي` 580 585
سعر الريال السعودي 151 153
سعر الدرهم الإماراتي 154 156
أسعار اليورو الأوروبي 627 630
أسعار الجنيه الاسترليني 714 720
أسعار الدولار الكندي 413 417
سعر جنيه مصري 29 30
سعر الريال القطري 137 141
سعر الدينار الكويتي 1651 1702
أسعار الريال العماني 1455 1480
أسعار الدينار الأردني 759 764
أسعار الدينار البحريني 1429 1458
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