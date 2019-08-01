اليمن تنضم رسمياً إلى التحالف الدولي ضد داعش

أعلنت وزارة الخارجية انضمام الجمهورية اليمنية الى التحالف الدولي ضد داعش .

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، قوله "تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة اليمنية في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ونبذ التطرف الديني والفكري، كونه ظاهرة خطيرة لا دين لها ولا وطن".

وأضاف "انه وعلى الرغم من التحديات الأمنية التي تواجهها بلادنا بسبب الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا، الا ان الجمهورية اليمنية عازمة على الاستمرار في جهود مكافحة الإرهاب والتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم دول تحالف دعم الشرعية في اليمن والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة".