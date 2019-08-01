المجلس الإنتقالي يشكل لجنة للتحقيق في جريمة معسكر الجلاء بعدن

أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في جريمة معسكر الجلاء غرب عدن والتي راح ضحيتها نحو 40 شهيدا على رأسهم قائد اللواء الأول دعم واسناد العميد منير اليافعي ابو اليمامة.

وقال بن بريك في تغريدة على تويتر : "‏تم صباح اليوم بقرار هيئة رئاسة المجلس تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة معسكر الجلاء وتحديد كل التفاصيل والجهات والشخصيات التي تقف خلف الحادث وكيفية حدوثه".

وأوضح بن بريك أن اللجنة تكونت من مستشار رئيس المجلس لشؤون الأمن والدفاع ، ومندوب من سلاح المهندسين ، ومندوب من الاستخبارات العسكرية ، وأركان اللواء أول دعم وإسناد".

ويأتي ذلك للوقوف على حيثيات هذه الجريمة واسبابها وكيفية حدوثها وبهذا الشكل المريع في منطقة عسكرية هامة غرب عدن .