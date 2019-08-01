أمن عدن يتوعد بملاحقة الخلايا الإرهابية والحوثية وكل من يقف أو يتعاون معها

توعدت إدارة أمن عدن بملاحقة عناصر الجماعات الإرهابية والخلايا الحوثية والجهات الداعمة لها ومن يقف خلفها أينما كانوا .

وقال المتحدث الرسمي لإدارة أمن عدن النقيب /عبدالرحمن النقيب في تصريح صحفي " إن العناصر المارقة الخارجة عن أصول الإسلام وسماحته والتي استهدفت صباح اليوم الخميس قسم شرطة الشيخ عثمان بسيارة مفخخة " تعلم جيدا أن أيادينا ستصل اليها قريبا - بعون الله - ولن تفلت من العقاب الذي تستحقه باستحلالها دماء الأبرياء التي لن تذهب هدرا .

وأكد النقيب "أن معركتنا مع الإرهاب بأضلاعه الثلاثة الحوثية والإخوانية والداعشية مستمرة ولها اثمان غالية يدفعها شعبنا من دماء خيرة أبنائه الزكية الطاهرة" .. مستدركا " لكن النصر في نهاية المطاف سيكون لأصحاب الحق والعدل ونحن أصحابهما" .

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وتابع النقيب قائلا " إن خسارتنا اليوم كبيرة باستشهاد القائد المناضل البطل العميد منير محمود " أبو اليمامة" قائد اللواء الأول دعم واسناد ورفاقه الشهداء الأبطال وكذلك جنود وضباط أفراد شرطة الشيخ عثمان الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم الوطني المتمثل بخدمة المواطنين وما تزامن العمليتين إلا دليل واضح على مستوى التنسيق بين الجهات المنفذة ومن يقف خلفها .

وترحم المتحدث الرسمي لإدارة أمن عدن على أرواح شهداء العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا في وقت متزامن مبنى شرطة الشيخ عثمان ومعسكر الجلاء في مدينة البريقة ، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والتوفيق والسداد للابطال المرابطين على الثغور من أجل أمن واستقرار وطننا الغالي وعاصمتنا الحبيبة عدن .

وكان قد ارتقى صباح اليوم الخميس 49 شهيدا واصيب نحو 42 اخرين من ابطال شرطة الشيخ عثمان والدفاع المدني وقوات الدعم والاسناد والحزام الأمني ومواطنين في عمليتين إرهابيتين منفصلتين حيث استهدفت سيارة مفخخة طابورا صباحيا لجنود شرطة عمر المختار بالشيخ عثمان فيما استهدف صاروخ بالستي عرضا عسكريا لقوات الدعم والاسناد في معسكر الجلاء غرب العاصمة عدن .