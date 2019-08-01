السعودية تدعم اللواء الأول مشاة بحري في سقطرى بـ 29 عربة عسكرية

تسلم اللواء الأول مشاة بحري في محافظة أرخبيل سقطرى، اليوم، دعماً من المملكة العربية السعودية ضم 29 عربة عسكرية مزودة بكافة الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك في إطار الدعم المقدم للقوات العسكرية التابعة للشرعية في سقطرى للقيام بدورها على أكمل وجه.

وجرى تسليم العربات العسكرية للواء الأول مشاة في سقطرى بمشاركة وكيل أول محافظة أرخبيل سقطرى رائد الجريبي، ووكيل المحافظة العميد ركن صالح علي وقائد قوات التحالف بمحافظة سقطرى العميد ركن بحري يوسف الفريده.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد ثمن وكيل سقطرى الجريبي، دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في تقديم الدعم المستمر لليمن بشكل عام وسقطرى بشكل خاص بمختلف القطاعات ومنها القطاعات الأمنية والعسكرية للحفاظ على استقرار الارخبيل.

وقال إن هذا الدعم يأتي ترجمة للخطط والتوجهات المشتركة بين قيادة البلدين الشقيقين ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من أجل رفع قدرات القوات المسلحة والأمن وتنمية وإعمار المحافظات المحررة.

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من جانبه ثمن القائم باعمال اللواء الاول مشاه بحري العقيد ركن ناصر قيس دور المملكة العربية السعودية و دعمهم السخي للقوات المسلحة .. لافتاً ان العربات العسكرية المقدمة للواء لها أهمية كبيرة في تنفيذ العديد من المهام المناطة باللواء .

كما كرم الوكيل الجريبي والعميد الفريده، ضباط قوات التحالف بمحافظة سقطرى الذين قاموا بتدريب أفراد اللواء على قيادة العربات وكيفية التعامل مع الأجهزة الموجودة فيها.

حضر التدشين عدد من القيادات العسكرية والامنية في المحافظة.