الأوقاف : استكمال تفويج أكثر من 24 ألف حاج إلى بيت الله الحرام

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم، استكمال تفويج الحجاج اليمنيين البالغ عددهم أكثر من 24 ألف من عموم محافظات الجمهورية إلى بيت الله الحرام.

وقال وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مكتب شؤون حجاج اليمن، إن عملية التفويج تمت بيسر وسلاسة دون أية عراقيل، وذلك عبر ما يقارب 550 حافلة نقل جماعي.

وأوضح الوزير عطية، أن عملية التفويج تمت بوقت قياسي للغاية استمرت لمدة عشرة أيام ابتدأت من يوم الـ 18 ذي القعدة واستمرت إلى الـ 28 من الشهر نفسه دون تكدس ولا حوادث ولا إزدحام عبر منفذ واحد هو منفذ الوديعة.

وتطرق إلى جهود وزارة الأوقاف والإرشاد من إستعدادات وتجهيزات المساكن والإعاشة ونقل وغيره من الخدمات مما يسهل على الحاج أداء مناسكه بيسر وسهولة، كما قدم شكره لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على متابعتهم المستمرة لقيادة وزارة الأوقاف.

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كما أشاد بالجهود التي تبذلها جميع الادارات بقطاع الحج والعمرة، وكذلك لجنة النقل واللجنة المرابطة على مدار الساعة في المنفذ اليمني ووكالات الحج والعمرة والجهات الحكومية والأهلية المساندة لوزارة الاوقاف ابتداءً من القنصلية اليمنية في جدة وللأعزاء في منفذ الوديعة وجوازات وجمارك وكتيبة الحماية الأمنية وللشباب الصادقين من أبناء محافظة حضرموت المتطوعين عبر السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب وزارة الأوقاف بالوادي والصحراء لتذليل الصعاب لحجاج بلادنا وخدمتهم.

وثمن الوزير عطية، المواقف الأخوية الصادقة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهد الأمين وكافة الجهات ذات العلاقة بالحج في المملكة وبقية القطاعات الأخرى .. مبتهلاً إلى الله عز وجل في ختام التفويج أن يكتب السلامة للحجاج وأن يكون حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وان يعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين.

حضر المؤتمر الصحفي وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة الشيخ مختار الرباش والوكيل المساعد للقطاع طارق القرشي.