الداخلية توضح تفاصيل وحصيلة ضحايا الحادثين الإرهابيين في عدن

اصدرت وزارة الداخلية بياناً هاما حول العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم واستهدفت مركز شرطة الشيخ عثمان ومعسكر الجلاء التدريبي وخلفت سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى .

وقالت وزارة الداخلية في بيانها انه وفي تمام الساعة الثامنة صباحا من يومنا هذا الخميس الموافق 1/ 8 / 2019م تم استهداف مركز شرطة الشيخ عثمان بسيارة مفخخة مما أدى إلى استشهاد "13" من أفراد الشرطة وجرح عدد آخر في العملية الإرهابية .

وأكدت الداخلية بأن قيادة الوزارة قامت باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للتعامل مع هذه الأحداث بعد ان تم إسعاف الجرحى ونقل جثث الشهداء إلى مستشفيي أطباء بلا حدود والبريهي .

وأضافت وزارة الداخلية في بيانها : " وفي عملية إرهابية أخرى فقد استهدفت مليشيات الحوثي الارهابية الانقلابية صباح اليوم بطائرة مسيرة وصاروخ بالستي قصير المدى حفل استعراضي وتدريبي عسكري شهده اليوم معسكر الجلاء بالعاصمة المؤقتة عدن مما أدى إلى سقوط "36" شهيدا بينهم قائد اللواء الاول دعم واسناد العميد منير ابو اليمامة وعدد من رفاقه" .

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وعبرت وزارة الداخلية عن استنكارها الشديد لهذه العمليات الإرهابية مؤكدة بأنها لن تتوانى في تأدية مهام عملها في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية وخلاياها وكل من يحاول إثارة الفوضى واستهداف قوات الأمن مشيرة إلى ان الهجومين يثبتان بأن مليشيا التمرد الحوثية وغيرها من الجماعات الإرهابية المتطرفة تتقاسم الأدوار وتكمل بعضها بعضا في حربها على الشعب اليمني وسعيها لضرب الاستقرار والأمن..

كما أكدت الوزارة في بيان لها أنها لن تفرط في تضحيات الأبطال ودماء الشهداء التي سالت لتحرير عدن وسائر مدن اليمن من قوى الإرهاب والتمرد الحوثية، وأنها ماضية في طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب بكافة الوسائل والأدوات، وستظل عدن وكافة المدن المحررة شامخة وقوية .

وقالت الوزارة :" انها إذ تدين وبأشد العبارات هذه الاعمال الإرهابية فإنها تؤكد للشعب اليمني بأنها ومعها كافة القوى الوطنية وبمساندة من الأشقاء في دول التحالف العربي ماضية في حربها لاستئصال الارهاب والقوى التي تقف خلفه وتطهير اليمن من دنس ورجس المليشيات الحوثية المدعومة من إيران والقضاء على مشروعها التدميري البغيض ".

ونعت وزارة الداخلية في بيانها كافة الشهداء الذين سقطوا في العمليتين الإرهابيتين وفي مقدمتهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير أبو اليمامة سائلة المولى عزّ وجل بأن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن بالشفاء على الجرحى والمصابين .