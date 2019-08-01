ملیشیا الحوثي تصعد في الحدیدة وتدفع بتعزیزات عسكریة ثقیلة

في تصعید عسكري خطیر لملیشیات الحوثي المدعومة من إیران وفي إطار خروقاتها للهدنة الأممیة دفعت الملیشیا بمزیدا العسكریة والآلیات والمعدات الثقیلة صوب مدینة حیس جنوبي الحدیدة . وقالت مصادر عسكریة میدانیة أن الملیشیا دفعت بعشرات الآلیات والعربات العسكریة الثقیلة وعربات BMB والمدفعیة الثقیلة ، ومئات المقاتلین المدججین بالأسلحة الثقیلة والمتوسطة صوب مدیریة حیس . وكانت الملیشیات قد قصفت صباح الیوم مواقع متفرقة للقوات المشتركة شمال المدیریة وشرقها بالمدفعیة الثقیلة واستهدفتها بالأسلحة المتوسطة والخفیفة . ً ، بعد تصدي القوات المشتركة لهجمات عنیفة شنتها ویأتي هذا التطور في إطار التصعید الخطیر الذي تقوم به ملیشیات الحوثي مؤخرا الملیشیا على مناطق متفرقة من محافظة الحدیدة . Advertisements عن تعرض منازل المواطنین للإستهداف من قبل ملیشیات الحوثي مساء امس ً وافادت مصادر محلیة في مدینة حیس جنوبي الحدیدة ً منها وأدت إلى الأربعاء ، بشكل مكثف وعنیف ، وأن الملیشیات فتحت نیران أسلحتها الرشاشة من عیار 23 على المنازل وأصابت عددا ً بالغة بعدد من المنازل الأخرى . اختراق نوافذ عدد من المنازل وإلحاق أضرارا وأردفت المصادر أن حالة من الخوف والذعر سادت في صفوف المواطنین وخاصة الاطفال والنساء، الذین استهدفت ملیشیات الحوثي منازلهم واحیاءهم السكنیة.

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