أحمد بن بريك : الإنتقالي والقوات الجنوبية مستمرين في حربهم ضد الميليشيات والإرهاب

قال رئيس الجمعية الوطنية على تصميم قيادة المجلس الانتقالي والقوات العسكرية والأمنية الجنوبية واستمرارها في حربها ضد المليشيات الحوثية الإيرانية .

وأكد أنها ستواصل مكافحة الإرهاب ومطاردة عناصر البغي والإجرام وتطهير الجنوب من شرورها وحقدها، جنبا إلى جنب مع قوات التحالف العربي، حتي ينعم المواطنين بالأمن والاستقرار والسكينة في العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب.

جاء ذلك خلال زيارة القى فيها نظرة الوداع على شهداء الهجومين الغادرين اللذان استهدفا معسكر الجلاء في البريقة، ومركز شرطة الشيخ عثمان، وفي مقدمتهم العميد منير محمود (ابو اليمامة)، ورفاق دربه في مستشفى باصهيب العسكري بالعاصمة عدن.

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وترحم اللواء بن بريك على أرواح الشهداء، راجياً من المولى عزوجل يتقبلهم ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

رافق رئيس الجمعية، الدكتور سالم الشبحي رئيس لجنة الصحة والبيئة، والعميد عبدربه الطاهري، رئيس لجنة الشهداء والجرحى بالجمعية.

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