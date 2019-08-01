أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني الفترة المسائية اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2019م، وهي كالتالي: بالفيديو.. لحظة استشهاد العميد منير اليافعي ابو اليمامة في معسكر الجلاء https://www.alyamanalaraby.com/408478 رئيس الوزراء: تحركات إرهابيّ الحوثي تؤكد تورطهم مع إيران https://www.alyamanalaraby.com/408487 شاهد.. انفجار زجاج المحلات التجارية بسبب ضغط الهجمة الإرهابية بعدن https://www.alyamanalaraby.com/408491 محافظ حضرموت : السلطة المحلية بالمحافظة تسعى لنيل ثقة العالم https://www.alyamanalaraby.com/408492 الحكومة تُدين هجومي عدن وتؤكد: الحوثي والإرهاب يتلاقى بدعم إيراني https://www.alyamanalaraby.com/408493 البحسني يرأس اجتماعاً للجنة الأمنية بحضور وكلاء المحافظة ومديري المديريات https://www.alyamanalaraby.com/408503 مراسلنا.. انتشال جثة غریق بمیاه السیول في عسیلان غربي شبوة https://www.alyamanalaraby.com/408506 مسلحون حوثيون يقتحمون مقر شركة اتصالات ويفرضون مديرين موالين https://www.alyamanalaraby.com/408507 آل جابر: عمليات الحوثيين في عدن مؤشر على توحد أهدافها مع التنظيمات الإرهابية Advertisements https://www.alyamanalaraby.com/408513 رئيس الوزراء يهاتف قائد العسكرية الرابعة للطلاع على مستجدات عدن https://www.alyamanalaraby.com/408514 بن فريد يعلق على استهداف مليشيا الحوثي لمدينة عدن https://www.alyamanalaraby.com/408519 نائب رئيس الوزراء يزور مركز شرطة الشيخ عثمان عقب الهجوم الارهابي https://www.alyamanalaraby.com/408520 ذمار.. عصابة حوثية تقتحم منزل قيادي في حزب المؤتمر https://www.alyamanalaraby.com/408523 العميد طارق صالح يعزي عدن باستشهاد القائد أبو اليمامة وعدد من "رفاق السلاح" https://www.alyamanalaraby.com/408537 مليشيا الحوثي تعتدي بالطعن على سجين في مركزي بالبيضاء https://www.alyamanalaraby.com/408538 بلادنا تشارك في الاجتماع الاقلیمي للصحة العالمیة بالقاهرة https://www.alyamanalaraby.com/408552 الداخلية تصدر بياناً هاماً بشأن الهجمات الإرهابية في عدن https://www.alyamanalaraby.com/408547

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