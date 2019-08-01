ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني الفترة المسائية اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2019م، وهي كالتالي:
بالفيديو.. لحظة استشهاد العميد منير اليافعي ابو اليمامة في معسكر الجلاء
https://www.alyamanalaraby.com/408478
رئيس الوزراء: تحركات إرهابيّ الحوثي تؤكد تورطهم مع إيران
https://www.alyamanalaraby.com/408487
شاهد.. انفجار زجاج المحلات التجارية بسبب ضغط الهجمة الإرهابية بعدن
https://www.alyamanalaraby.com/408491
محافظ حضرموت : السلطة المحلية بالمحافظة تسعى لنيل ثقة العالم
https://www.alyamanalaraby.com/408492
الحكومة تُدين هجومي عدن وتؤكد: الحوثي والإرهاب يتلاقى بدعم إيراني
https://www.alyamanalaraby.com/408493
البحسني يرأس اجتماعاً للجنة الأمنية بحضور وكلاء المحافظة ومديري المديريات
https://www.alyamanalaraby.com/408503
مراسلنا.. انتشال جثة غریق بمیاه السیول في عسیلان غربي شبوة
https://www.alyamanalaraby.com/408506
مسلحون حوثيون يقتحمون مقر شركة اتصالات ويفرضون مديرين موالين
https://www.alyamanalaraby.com/408507
آل جابر: عمليات الحوثيين في عدن مؤشر على توحد أهدافها مع التنظيمات الإرهابية
https://www.alyamanalaraby.com/408513
رئيس الوزراء يهاتف قائد العسكرية الرابعة للطلاع على مستجدات عدن
https://www.alyamanalaraby.com/408514
بن فريد يعلق على استهداف مليشيا الحوثي لمدينة عدن
https://www.alyamanalaraby.com/408519
نائب رئيس الوزراء يزور مركز شرطة الشيخ عثمان عقب الهجوم الارهابي
https://www.alyamanalaraby.com/408520
ذمار.. عصابة حوثية تقتحم منزل قيادي في حزب المؤتمر
https://www.alyamanalaraby.com/408523
العميد طارق صالح يعزي عدن باستشهاد القائد أبو اليمامة وعدد من "رفاق السلاح"
https://www.alyamanalaraby.com/408537
مليشيا الحوثي تعتدي بالطعن على سجين في مركزي بالبيضاء
https://www.alyamanalaraby.com/408538
بلادنا تشارك في الاجتماع الاقلیمي للصحة العالمیة بالقاهرة
https://www.alyamanalaraby.com/408552
الداخلية تصدر بياناً هاماً بشأن الهجمات الإرهابية في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/408547
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.