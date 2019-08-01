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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني الفترة المسائية اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2019م، وهي كالتالي: 

بالفيديو.. لحظة استشهاد العميد منير اليافعي ابو اليمامة في معسكر الجلاء

https://www.alyamanalaraby.com/408478

رئيس الوزراء: تحركات إرهابيّ الحوثي تؤكد تورطهم مع إيران

https://www.alyamanalaraby.com/408487

شاهد.. انفجار زجاج المحلات التجارية بسبب ضغط الهجمة الإرهابية بعدن

https://www.alyamanalaraby.com/408491

محافظ حضرموت : السلطة المحلية بالمحافظة تسعى لنيل ثقة العالم

https://www.alyamanalaraby.com/408492

الحكومة تُدين هجومي عدن وتؤكد: الحوثي والإرهاب يتلاقى بدعم إيراني

https://www.alyamanalaraby.com/408493

البحسني يرأس اجتماعاً للجنة الأمنية بحضور وكلاء المحافظة ومديري المديريات

https://www.alyamanalaraby.com/408503

مراسلنا.. انتشال جثة غریق بمیاه السیول في عسیلان غربي شبوة

https://www.alyamanalaraby.com/408506

مسلحون حوثيون يقتحمون مقر شركة اتصالات ويفرضون مديرين موالين

https://www.alyamanalaraby.com/408507

آل جابر: عمليات الحوثيين في عدن مؤشر على توحد أهدافها مع التنظيمات الإرهابية

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https://www.alyamanalaraby.com/408513

رئيس الوزراء يهاتف قائد العسكرية الرابعة للطلاع على مستجدات عدن

https://www.alyamanalaraby.com/408514

بن فريد يعلق على استهداف مليشيا الحوثي لمدينة عدن

https://www.alyamanalaraby.com/408519

نائب رئيس الوزراء يزور مركز شرطة الشيخ عثمان عقب الهجوم الارهابي

https://www.alyamanalaraby.com/408520

ذمار.. عصابة حوثية تقتحم منزل قيادي في حزب المؤتمر

https://www.alyamanalaraby.com/408523

العميد طارق صالح يعزي عدن باستشهاد القائد أبو اليمامة وعدد من "رفاق السلاح"

https://www.alyamanalaraby.com/408537

مليشيا الحوثي تعتدي بالطعن على سجين في مركزي بالبيضاء

https://www.alyamanalaraby.com/408538

بلادنا تشارك في الاجتماع الاقلیمي للصحة العالمیة بالقاهرة

https://www.alyamanalaraby.com/408552

الداخلية تصدر بياناً هاماً بشأن الهجمات الإرهابية في عدن

https://www.alyamanalaraby.com/408547

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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