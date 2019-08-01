اليمن يبحث مع لبنان تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني والتعليم العالي

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، اليوم ، مع وزير التربية والتعليم العالي اللبناني أكرم شهيب ،تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني والتعليم العالي.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، أشاد الوزير العوج بمستوى العلاقات المتميزة والوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، خاصة التعاون القائم في مجال التعليم الفني والتعليم العالي .. معبراً عن شكره وتقديره للجانب اللبناني على تعاونه الملموس والمثمر في تسهيل تنفيذ اتفاقيات التعاون ومعالجة أوضاع الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في لبنان.

بدوره، عبر الوزير اللبناني عن استعداد وزارته لبذل المزيد من التعاون .. مؤكداً حرصه على تسهيل كافة العوائق والصعوبات التي قد تعترض الطالب اليمني في لبنان، وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي بين البلدين من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون الثقافي وتبادل الزيارات العلمية.

حضر اللقاء سفير اليمن لدى لبنان عبدالله الدعيس.